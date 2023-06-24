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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البرنامج التأهيلى لطلاب الإعدادية بنسبة 95.23%

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2022 /2023  للبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية العامة المحولين للأزهر.

وتقدم للبرنامج التأهيلي 1675 طالبا وطالبة، حضر منهم للامتحانات 1615 طالبًا وطالبة، ونجح من البنين 471 بنسبة 92.17% بينما نجح من الفتيات 1067 بنسبة 96.65%، لتصل النسبة العامة للنجاح 95.23%.

وكان الأزهر الشريف قد أصدر العام الماضي، قرارًا بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة "مدارس التربية والتعليم"، للدراسة بقطاع المعاهد الأزهرية للمرة الأولى، من خلال برنامج تأهيلي يدرسون فيه موادًا شرعية وعربية والقرآن الكريم وتجويده، وهو يتيح لمن يجتازه دخول الصف الأول الثانوي الأزهري.

وكيل الأزهر الإعدادية الامتحانات نتيجة الدور الأول

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