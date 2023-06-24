رئيس الوزراء يستقبل نظيره الهندى والوفد المرافق له بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعدد من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.

وأُقيمت للضيف الهندي الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.

ومن المُقرر أن يعقد رئيسًا وزراء مصر والهند اليوم اجتماع مائدة مستديرة، بمقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين، لمناقشة جوانب التعاون الثنائي بين مصر والهند.