وكيل صحة مطروح يناقش استعدادات انطلاق مبادرة "100 يوم صحة"

عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعًا مع مديري الإدارت الفنية بالمديرية، اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بالمديرية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ يوم صحة"، والتي ستنطلق غدًا الأحد، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.

وناقش وكيل صحة مطروح، مع مديري الإدارات الفنية، جاهزية الفرق الطبية المشاركة في المبادرة، والتأكد من التدريب الجيد لهم، ومن توافر المستلزمات اللازمة لتنفيذ المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.

وأوضح وكيل صحة مطروح أن مبادرة "١٠٠ يوم صحة" هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية موجهًا بضرورة التزام الفرق الطبية بتقديم الخدمات بجميع المنشآت وكذلك الفرق المتنقلة وتوافر جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة لهذا الأمر والتأكيد على جميع العاملين بضمان صحة وسلامة البيانات المسجلة على النظم الالكترونية التابعة لمبادرات الصحة العامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش، مدير عام الطب الوقائي والدكتورة مروة عبدالمنعم، مدير الرعاية الأساسية والدكتورة حنان سمير، إدارة الطب العلاجي والدكتور السيد مصيلحي، مدير ادارة تنظيم الأسرة، والدكتور أحمد عماد، منسق المبادرات بالمديرية، وربيع عيسى، مدير مركز المعلومات، وزكية رشوان، مدير إدارة التمريض وإيناس الصرفي، مدير العلاقات العامة، وإبراهيم بخيت، إدارة القوافل، وناهد فتحي، إدارة التثقيف الصحي.

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