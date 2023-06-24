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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمدن غرب مطروح النجيلة وبراني والسلوم وسيوة، بحضور العميد حاتم السبع، السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومحمود إمبابي، مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومديري القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح، ضرورة الوقوف على جميع المشروعات المقترحة  وفق الاعتمادات المالية مع إعداد خطة مستقبلية وفق احتياجات ومطالب المواطنين، وما سيتم ترحيله إلى الخطط المقبلة مع المرونة وإمكانية التعديل بما يوفر مزيد من الخدمات للمواطنين، والمتابعة المستمرة مع عرض مجالس المدن وكل جهة لمخطط تنفيذ المشروعات والعقبات  خلال المجلس التنفيذي للمحافظة.

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الأجهزة التنفيذية المعنية الاعتمادات المالية الخطة الاستثمارية المجلس التنفيذي للمحافظة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح غرب مطروح محافظ مطروح

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