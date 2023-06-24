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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ميلان يحدد شرطه للسماح برحيل حارسه أندريه أونانا

أندريه أونانا
أندريه أونانا

اتخذ نادي إنتر ميلان الإيطالي موقفًا نهائيًا بشأن مستقبل نجمه الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس الكاميروني، صاحب الـ27 عامًا، رفقة ناديه إنتر ميلان في يونيو 2027.

إنتر ميلان يحدد شرطه للسماح برحيل حارسه أندريه أونانا

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي إنتر ميلان حدد شروط بيع حارسه أونانا.

وأفاد الصحفي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه على "تويتر"، أن ألبرت بوتينز، وكيل أعمال أندريه أونانا، يتولى المفاوضات مع إدارة إنتر ميلان، من أجل تحديد مصير اللاعب في الصيف الحالي.

وأكد الصحفي "رومانو"، أن إدارة إنتر ميلان تريد الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، من أجل السماح برحيل أونانا في الصيف.

يأتي ذلك بعدما أشارت التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى أن مسئولي مانشستر يونايتد اجتمعوا مع ألبرت بوتينز، وكيل أعمال اللاعب، في الأسبوع الماضي، من أجل الاستفسار عن موقف أونانا ومحاولة الحصول على توقيعه.

ويُعد أندريه أونانا محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، وعلى رأسها ناديا مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيان.

وكان فريق إنتر ميلان قد أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة.

وقدّم فريق إنتر ميلان موسمًا مميزًا، حيث نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وشهدت هذه المباراة تألقًا كبيرًا للحارس أندريه أونانا، الذي حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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