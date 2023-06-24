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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" بالبحيرة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

شهدت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بجميع إداراتها الفرعية، اليوم السبت، فعاليات الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتتضمن الاحتفالات تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية على مدار اليوم، وأيضا احتفالات فنية داخل المراكز، وتشغيل أغاني وطنية بجميع مراكز الشباب، وعقد ندوات وورش عمل عن ثورة 30 يونيو، يحاضرها متخصصين في العمل السياسي والعسكري بمراكز الشباب. 

حيث شهدت إدارة شباب كوم حمادة بمراكز شباب "الطود - الحدين - كفر زيادة - بيبان - أمل الحدين - بريم - شبرا أوسيم - شابور " الاحتفال اليوم بحضور عدد ١٠٠٠ عضو من اعضاء مراكز الشباب. 

وأكد الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة البحيرة أن ثورة 30 يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة، ونقطة انطلاق مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وأضاف أنها باتت عيداً قومياً يؤكد وعي أبناء الوطن، ويعكس قدرتهم على صنع حاضرهم ورغبتهم فى خلق مستقبل أفضل، ووجه الدعوة لكل المصريين للاحتفال بثورتهم من داخل مراكز الشباب، خلال الاشتراك بالعروض الفنية والانشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات.

ومن جانبه وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة والرياضة مديري الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والفعاليات والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، على مستوى جميع محافظات الجمهورية احتفالاً بثورة 30 يونيو، وأوصى برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار الاحتفالات والتجهيزات لاستقبال المواطنين، باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين. 

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الى التنسيق الكامل مع مديرية الشباب والرياضة تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بثورة 30 يونيو، مؤكدة على أن الثورة تمثل نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيمًا غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز المنح والتحديات، التي تغلب عليها بوحدته واصطفافه الوطني، وانحياز قواته المسلحة لمطالب الشعب، وبما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة واشرف وتنفيذ جميع الإدارات الفرعية ومراكز شباب المحافظة.

استقبال المواطنين الجمهورية الجديد البحيرة الأنشطة الثقافية والفنية الشباب والرياضة الدكتورة نهال بلبع

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