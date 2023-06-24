حملات نظافة بدسوق فى كفرالشيخ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

أكد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، استمرار عمل جهاز النظافة والتجميل بالمدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة وتقليم وتهذيب الأشجار، وذلك استعدادًا لاستقبال المدينة آلاف الزائرين من مختلف المحافظات خلال عيد الأضحي، للتنزه في المتنزهات النيلية المنتشرة في المدينة.

وأوضح رئيس مركز دسوق أن جهاز النظافة والتجميل يقوم بتكثيف أعمال النظافة اليومية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون، بقيادة رئيس حي شمال أشرف داوود، ورئيس حي جنوب فريد حلمى وفريق العمل المعاون، ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين والقسم الزراعى (المشتل).

وأضاف رئيس دسوق أنه تتم متابعة سير العمل وبدء العمل بتنفيذ خطة جهاز النظافة والتجميل منظومة النظافة بأحياء دسوق استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتقليم وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق وتوزيع العمل من خلال ثلاث ورديات، بالإضافة إلى استكمال الأعمال بطلاء البلدوارات.

وتابع: وكذلك استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا، وتأكيدًا منا على ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بأحياء مدينة دسوق.

فيما أعلنت محافظة كفرالشيخ حالة الطوارئ القصوي وشن حملات نظافة مكثفة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بالمدن والمراكز من أجل متابعة الأوضاع أولًا بأول خلال عيد الأضحى.