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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أميرة سليم تحتفل باليوم العالمي للموسيقى في متحف الحضارة

أميرة سليم
أميرة سليم

على مدار 120 دقيقة كاملة قدمت السوبرانو العالمية أميرة سليم وجبة فنية دسمة من كل مكان في العالم في حفل موسيقي كبير علي مسرح المنطقة الخارجية للمتحف القومي للحضارة المصرية والمطلة على بحيرة عين الحياة، وذلك بعد مرور عامين من مشاركتها في الاستقبال العالمي للمومياوات الملكية بهذا المتحف، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى. 

وكانت أميرة حريصة علي تقديم مجموعة من أغاني سيد درويش والذي تكن له بمكانة خاصة حيث قدمت له كل من "شد الحزام" و"قوم يا مصري" والتي تفاعل معها الحضور بشدة، وتفاعلت هى الأخرى، مع هتافات الجمهور خلال تقديمها الأغانى لتشعل أجواء الحفل بالتصفيق الحار، وأخيرا قدمت "الحلوة دي" ونالت الأغنية إعجاب الجمهور الذي ردد معها كلمات الأغنية، واستغلت أميرة الفرصة ووجهت التحية لوالدتها عازفة البيانو مارسيل متى، والتى كانت قد غنت معها الأغنية من قبل.

وقالت أميرة "أعشق موسيقاه منذ بداية مشواري الفني، فهو بالنسبة لي مجدد الموسيقى، وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ومن أكبر ملحنين مصر في بدايات القرن العشرين، كما أنه أبو المسرح الغنائي في مصر، أعتبره أكثر مؤلف موسيقي تمكن من أن يعبر بقوة عن الهوية المصرية في أغانيه وألحانه، وفي نفس الوقت يعبر عن الحداثة والروح المميز التي ربما سبقت عصره، ولذلك مازالت ألحانه تعيش بيننا حتى الآن". 

كما قدمت أغنية للراحلة أسمهان بعنوان "يا حبيبي تعالي" مؤكدة إنها تحب روح أسمهان وأشارت " أنا مهتمة بإعادة إحياء تراث مصر الثقافي، حيث إنّني حريصة على غناء كل أغاني سيد درويش في حفلاتي في أوروبا، أريد أن أعيد تقديم أعمال أسمهان وفريد الأطرش وسيد درويش، مثل أغنية يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش.. إذ إن الموسيقى لغة فنية وإنسانية".


وبالطبع كان لابد من أن تقدم "أنشودة إيزيس" التي قدمتها لأول قبل عامين فى المتحف القومى للحضارة أثناء الاحتفال بموكب المومياوات، وتفاعل الجمهور مع الأنشودة، وطالبها بإعادة تقديمها مرة أخرى، لكنها لم تتمكن من تلبية طلب الجمهور نظرا لضيق الوقت، وحرصت أميرة سليم على توجيه التحية للموسيقار هشام نزيه، المؤلف الموسيقى لهذه الأنشودة، وطلبت منه الوقوف فى الحفل لتحية الحضور.


وأكدت أميرة" لم أكن أتوقع أن يستمر تعلق الجمهور بالأنشودة حتى الآن، فهذه الأنشودة جعلت الناس تهتم بالغناء الأوبرالي والحضارة المصرية القديمة، وأصبح لدى الكثير فضول تجاه لغتنا المصرية القديمة".

ولذلك قدمت أيضا باللغة المصرية القديمة وتعتبر أول أغنية رومانسية بعنوان Merut EK وهي من الأغاني التي قدمته أميرة في شكل فيديو كليب وهي ارتجال غنائي على مقطوعة للموسيقار باخ، من بردية شيستر بيتي.

كما حرصت أميرة على تقديم كل الأغنيات التى وضعتها فى برنامج الحفل، وأبهرت الجمهور به فى ليلة موسيقية من نوع مختلف وسط أجواء من البهجة لتقدم مجموعة من الأغاني الإنجليزية والإيطالية والأسبانية ومنها أغنية فيلم " When You Wish Upon a Star" من فيلم بينوكيو التي قدمها كليف إدواردز عام 1940. 

وأيضا النسخة الفرنسية من أغنية " لا بداية ولا نهاية" أو LES MOULINS DE MON COEUR للمغني ميشيل ليجراند والتي قدمها 1969، وقدمت أيضا " Ave Maria" للمؤلف الموسيقي كاتشيني من القرن السادس عشر،  وأغنية Padam للنجمة الفرنسية إديث بياف والتي قدمتها لأول مرة عام 1951، كما قدمت لها أيضا أغنية " L’hymne à l’amour" وهي واحدة من الأغاني الشهيرة لها التي قدمتها لحب عمرها لاعب البوكس الفرنسي مارسيل كاردان بعد رحيله أثر حادث عام 1949، وسجلتها عام 1950.

وأخيرا الأيقونة في الستينيات من أصول فرنسية بلغارية Sylvie Vartan والتي قدمت لها أغنية La Maritza بموسيقي الروك الفرنسية، والتي قدمتها عام 1968. 

ومن فرنسا للمكسيك مع المؤلف الموسيقي Agustin Lara وأغنية   Granada التي قدمها لأول مرة عام 1932، الأغنية تدور حول مدينة غرناطة الإسبانية وأصبحت أغنية مهمة في الذاكرة الموسيقية. 

كما قدمت لمغني الروك البريطاني Queen أغنية The Show must go on ، ولتي قدمها عام 1991، وختمت الحفل بأغنية لفريق الروك السويدي Europe واسمها The Final Countdown، والتي تم إطلاقها عام 1986. 

وقالت أميرة سليم عن الحفل "كان مهم بالنسبة لي في يوم الموسيقى العالمي اني اهتم بالتنوع الموسيقي الخاص بكل الألوان المختلفة واللغات المختلفة لنرسل رسالة إلى العالم مرة أخرى من متحف الحضارة لنقول ان الفن والموسيقى هي أصل وجوهر تاريخ مصر القديمة و أجدادنا العظماء .. ومن خلال غنائي باللغة المصرية القديمة وتنوع اغاني التراث المصري مثل سيد درويش فنان الشعب وايضا من خلال الأغاني العالمية بشكل جديد مثل الاوبرا روك".

 

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