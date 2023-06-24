استعدادا لعيد الأضحى.. وزير الزراعة يتفقد منافذ الوزارة ويوجه بتوفير السلع

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة مفاجئة للمنافذ التابعة للوزارة ومعرض “خير مزارعنا لأهالينا”، يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

ووجه القصير المسؤولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة، في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وفي ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستمع وزير الزراعة إلى آراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة واستمرار ضخها في منافذها خلال عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المواطنون الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار دعمه لمنظومة الأمن الغذائي.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وأيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح ممثلة في قطاع الإنتاج والهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية، حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى المبارك وتوفير الأضاحي واللحوم والكشف عليها وذبحها في المجازر وكذا توفير جميع أنواع السلع الغذائية في منافد الوزارة بأسعار تقل عن السوق بـ30% وكذلك توفير غذاء ولحوم أمنة خلال عيد الأضحى المبارك.