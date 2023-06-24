8 يوليو.. ريم بسيوني تناقش "البحث عن السعادة" في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفل توقيع كتاب "البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة" للدكتورة ريم بسيوني، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

ومن المقرر أن يفتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الموزعين العرب، وبمشاركة وعزف الدكتورة رانيا يحيي رئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، ونخبة من الكُتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين.

في الكتاب؛ تتناول الدكتورة ريم بسيوني، الفكر الصوفى وأسرار السعادة عند المتصوفى ضاربة الأمثلة بأبرز المتصوفين ومقولاتهم التى عاشت على مر السنين.

يقول "إبراهيم بن أدهم" أحد أوائل المفكرين الصوفيين: نحن في سعادة لو علمها الملوك لجادلونا عليها بالسيوف! ومن هذا المنطلق تشرح الدكتورة ريم بسيوني مفهوم مقام الرضا، أعلى مقام عند كثيرٍ من الصوفيين، الذى يحتاج أي شخص إلى جهاد نفسٍ قويٍ ومستمرٍ للوصول إلى هذا المقام.

وتشرح الكاتبة مفهوم السعادة المرتبطة بالرضا، وذلك من خلال رحلة تاريخية وفكرية عبر الصوفية منذ العصر الأموي وحتى العصر المملوكي. تركز الكاتبة على الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي ورحلته للوصول إلى الرضا، لنعرف كيف يحدث الرضا بعد البلاء؟ وهل نرضى ونحن نتعرض لظلم، أو فقد، أو فقر، أو مرض؟ ما سر السعادة؟ نحتاج للقراءة عن الصبر والبلاء عند علماء الصوفية، والحديث عن الخلق العظيم الذي يؤدي إلى التحرر في الدنيا، للفهم الأعمق للصوفية، ومعرفة كيف وصل الصوفي إلى هذه السعادة.

ريم بسيوني؛ أستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وصدر لها عدد من الكتب والروايات، مثل: "بائع الفستق"، و"دكتورة هناء"، و"الحب على الطريقة العربية"، و"مرشد سياحي"، و"أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، و"سبيل الغارق"، و"القطائع... ثلاثية ابن طولون"، كما تُرجمت أعمالها إلى اللغات الإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، واليونانية.

سبق وحصلت ريم بسيوني على العديد من الجوائز الأدبية، من بينها: أفضل عمل مُترجم في عام 2009 عن رواية "بائع الفستق"، "ساويرس للأدب" في عام 2010 عن رواية "دكتورة هناء"، وفي عام 2020، حصدت جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عن "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، ثم حصلت في عام 2022 على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عن مجمل أعمالها.