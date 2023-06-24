السيطرة على حريق سيارة فى الشيخ زايد دون إصابات

نشب حريق بسيارة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة اليوم السبت، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

والبداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة باشتعال حريق بسيارة في المجاورة الرابعة بمدينة الشيخ زايد، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمحل الواقعة، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.