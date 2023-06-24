وزيرة الثقافة تنهي ندب هاني أبو الحسن من رئاسة صندوق التنمية

أنهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ندب الدكتور هاني أبو الحسن، من منصب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، قبل إنتهاء مدة العام له في رئاسة القطاع، وكلفت الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بتسيير أعمال الصندوق، لحين اختيار رئيسًا جديدا له، ومن المتوقع اختيار رئيس للصندوق عقب إجازة عيد الأضحي المبارك، وكانت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة.

تخرج وليد قانوش في كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير من جامعة الإسكندرية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة في التصوير العام، انتدب للعمل مديرًا لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عام 2011، شغل منصب رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أقام العديد من المعارض الخاصة، كما شارك بالعديد من المعارض المحلية والعالمية، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها: جائزة التصوير الأولى بصالون الشباب الخامس عشر 2003، الجائزة الثانية في مسابقة النقد الفني الموازية لصالون الشباب الثامن عشر 2007، والجائزة التشجيعية في التصوير ببينالي بورسعيد القومي، والجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة بدورته الثانية 2008، والجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة 2009، وجائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي 2018.

وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، في نوفمبر الماضي قرارا بتعيين الدكتور هانى أبو الحسن سلام، رئيسا لصندوق التنمية الثقافية خلفا للدكتور فتحى عبد الوهاب.

الدكتور هانى أبو الحسن، تخرج فى جامعة الإسكندرية بكلية الآداب بقسم الدراسات المسرحية، ويعمل أستاذا للإخراج السينمائى والمسرحى، وكان قبل صدور القرار منتدبا من الجامعة لوزارة الثقافة فى المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وخلال عام 2016، صدر قرار بتعيين الدكتور هانى أبو الحسن سلام، مستشارا لرئيس مدينة الإنتاج الإعلامى لشئون التعاون الدولى.