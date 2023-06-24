الملا يفتتح محطة متكاملة بوسط البلد للتموين بالغاز الطبيعي والبنزين والشحن الكهربائي

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المحطة المتكاملة (مصر للبترول - غازتك) لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز الطبيعي والشحن الكهربائي للسيارات في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، وذلك بعد تطويرها بالكامل واضافة خدمة التموين بالغازالطبيعي لخدماتها .

الملا يفتتح محطة متكاملة بمنطقة وسط البلد للتموين بالغاز الطبيعي والبنزين والشحن الكهربائي

وأوضح المهندس طارق الملا، عقب الافتتاح، أن التوسع في إنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي، هو أحد الحلول المهمة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة وتشجيع استخدام هذا النوع من الوقود الاقتصادي والموفر للمواطن. وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تعمل على توفيره في مختلف الطرق والمحاور لتسهيل استخدامه من قبل مستخدمي السيارات، وأنها نجحت في تحقيق توسع وانتشار غير مسبوق لمحطات تموين السيارات بالغاز في مختلف المحافظات والمدن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تزامنًا مع انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم استخدام الغاز كوقود.

وأضاف الملا أن المحطات المتكاملة للوقود هي أحد الحلول التي تتبناها استراتيجية الوزارة، حيث توفر خدمات الوقود المتنوعة بجميع أنواعها، سواء الغاز الطبيعي، أو البنزين عالي الأوكتان، أو الشحن الكهربائي للتيسير علي مستخدمي السيارات وإتاحة مختلف البدائل الاقتصادية والعصرية للوقود أمامهم علاوة على الخدمات المتعددة التي تم تزويد المحطة بها ليستفيد بها مرتادي الطرق وقائدي السيارات، لافتاً إلى أن هذا النوع من المحطات تم تطويره وفقًا لنموذج التطوير الذي تتبناه استراتيجية الوزارة في المحطات، وفقًا لأعلى معايير جودة الخدمات والأمان والسلامة والاستدامة، كما تم تشغيلها بالطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بالتقدم في خطة التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بعد انطلاق المبادرة الرئاسية، يشار إلى ارتفاع عدد المحطات إلى 923 محطة في الوقت الحالي، مقارنةً بنحو 203 محطة في مطلع عام 2021 قبل إطلاق المبادرة الرئاسية، أي أن عدد المحطات تضاعف بأكثر من أربعة أضعافه في غضون تلك الفترة، حيث تخدم هذه المحطات أكثر من نصف مليون سيارة حاليًا تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى نحو 130 مركزًا لتقديم خدمات التحويل للسيارات إلى استخدام الغاز كوقود.

وتفقد الوزير الخدمات المقدمة بالمحطة واستمع إلى شرح في هذا الإطار من رئيسي شركتي مصر للبترول وغازتك المشغلتين للمحطة، حيث أوضح المهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول أن المحطة التي تقع على مساحة 1920 مترًا مربعًا تم تطويرها بالكامل، وأصبحت تجمع إلى جانب خدمات التموين بالوقود السائل ( البنزين ٩٢ و ٩٥ ) خدمة التموين بالغاز الطبيعي والشحن الكهربائي ، مضيفا ان المحطة البالغ اجمالي سعتها التخزينية من البنزين ٩٢ و ٩٥ نحو ١٣٥ الف لتر تتميز بقدرتها علي تقديم خدمة تموين السيارات بشكل سريع لعدد كبير من السيارات من خلال ١٢ نقطة تموين بواقع ٨ نقاط لبنزين ٩٢ و ٤ نقاط لبنزين ٩٥ ، كما تضم المحطة مركز خدمات متكامل للسيارات ومنفذ تسوق .