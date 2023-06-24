الأنبا بولا يكشف موعد إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط

كشف الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس عن موعد إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد.

وقال الأنبا بولا عبر برنامج أنا وبيتي الذي يعرض عبر قناة مي سات: إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد في مصر شبه منتهي، مشيرًا إلى أن سبب تأخير قانون الأحوال الشخصية للأقباط هو أنه من المقرر أن يٌصدر معه في نفس التوقيت قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين.

https://fb.watch/lmqvj3wZK3/



وأكد الأنبا بولا أنه هناك بعض البنود المشتركة بين قانون الأحوال الشخصية للأقباط وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل الرؤية والحضانة والزيارة، والذي أضيفت ويوجد بها البعد الإنساني، وتمت الاستفادة منه من قانون الخاص بالمسلمين وتمت إضافته إلى قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

مختتمًا: أنا أرى أن الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمه أن يصدر القانون سريعًا، وأعتقد أن القانون سيصدر قبل دورة الانعقاد القادمة.



وكشف الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، في تصريح له في سبتمبر 2022 عن أسباب التطليق، وفسخ الزواج في كنيسة الروم الأرثوذكس.

وقال الأنبا نيقولا: إن الكنيسة الأرثوذكسية تحذو حذو السيد المسيح الذي أكد على شريعة الزوجة الواحدة لكنه سمح باستثناءٍ واحد في قانون عدم فك الارتباط في الزواج وهو الزنى.

وأضاف أن الكنيسة الأرثوذكسية أحيانًا تمنح فسخ الزواج لأسباب، وهي في حالة استحالة استمرار الحياة الزوجية بما يتوافق مع الغاية من سر الزيجة المقدس القائم على محبة وأمانة كل من الزوجين للآخر، لأن سر الزيجة المقدس هو عهد يقطعه الزوجين على نفسيهما أمام الله والكنيسة بحفظ ما رُسم وحُدد لهما في الوصايا الإلهية التي تُليت عليهما وقت إقامة السر. وبكسر أي من الزوجين هذا العهد، بعدم حفظ ما رُسم وحُدد لهما في الوصايا الإلهية التي تُليت عليهما وقت إقامة سر الزواج، يفصل نفسه عن شريكه الآخر،لكن أيضًا عند وقوع حادث مثل هذا فإن الكنيسة تشدد على أنه حسن إن أمكن حفظ رباط الزواج بمصالحة الزوجين، فيكون الزواج غير منحل.