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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء التسجيل للمشاركة بالملتقى الافتراضى الثانى للذكاء الاصطناعى للشباب العربى

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين، عن بدء التسجيل للمشاركة في "الملتقى الافتراضي الثاني للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للشباب العربي"، في الفترة من 17 حتى 27 يوليو من العام الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، والذي تنظمه المنظمة بالاشتراك مع الموارد البشرية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، وبمشاركة عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية، وشركتي IEEE وAWS.

يأتي تنظيم الملتقى في نسخته الثانية في إطار حرص الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، وحرص وزارة الداخلية في مملكة البحرين، على الاستفادة من الطاقات الشبابية في برامج وأنشطة تستهدف التوسع في تطبيقات التحول الإلكتروني.

كما يأتي الملتقى ضمن استراتيجية وزارة الداخلية البحرينية في تطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية لنشر أفضل الممارسات وتعميم التجارب الناجحة، كذلك لجمع الشباب العربي في محفل واحد لتعزيز آفاق التواصل، وتمكين الشباب من تبادل الأفكار وإثراء المفاهيم.

ويستهدف الملتقى الشباب من الجنسين أبناء الوطن العربي في الفئة العمرية من 14 حتى 22 عاما، ويهدف إلى خلق حلقة تواصل بين أبناء الدول العربية للاستفادة وتبادل الخبرات، وإلقاء الضوء على المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا وتنميتها، بالإضافة إلى تعليم الفئة المستهدفة أساسيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع فئتهم العمرية، وتزويدهم بالعلوم اللازمة حول البرمجة، الحلول السحابية، نماذج وتحليل البيانات، والأمن السيبراني وأهميته في الحفاظ على أمن المعلومات.

لتسجيل الشباب بالملتقى: https://registration.arabicaif.com/

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