مصرع عامل غرقًا إثر انقلاب تروسيكل فى ترعة بالشرقية

لقى عامل مصرعه، اليوم، غرقا إثر سقوط دراجة نارية يستقلها بمياه ترعة البرانى نطاق مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمياه ترعة البراني قبل الطريق الإقليمى، نطاق مركز بلبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات عن انقلاب تروسيكل قيادة عامل، 40 سنة، مقيم البرانى، بمياه الترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة، ولقى مصرعه متأثرا بإصابته بتهتك بعظام الجمجمة.

تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.