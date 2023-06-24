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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريق يبتكر حضانة أطفال متنقلة.. أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية يوضح

فريق يبتكر حضانة
فريق يبتكر حضانة أطفال متنقلة

قال محمد محيي الدين أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف، إن فكرة العمل على ابتكار حضانة أطفال متنقلة جاءت بعد العمل علي مادة النظم الخدمية الطبية وإجراء دراسات ميدانية في بعض المستشفيات علي مستوى الجمهورية سواء الحكومية أو الخاصة. 

وأضاف محمد محيي الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية" إكسترا نيوز"، أنه تواصل مع المرضى والأطباء للتعرف على أبرز المشاكل التي تواجههم، وعليه وجدنا مشكلة فيما يخص حضانات الأطفال. 

تفاصيل ابتكار حضانة أطفال متنقلة

وأوضح أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية، أن في ظل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية،  وزلزال تركيا، وزيادة عدد الأطفال المبتسرين، وفي ذلك الوقت فكرنا في وجود حضانة أطفال متنقلة، يمكن الاستعانة بها داخل القوافل الطبية.

 

 

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