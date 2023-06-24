ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودي يتوصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي لضم كوليبالي

كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي

بات نادي الهلال السعودي قريبًا من حسم صفقة أوروبية جديدة من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي الهلال السعودي قد نجح سابقًا في التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط وولفرهامبتون.               

الهلال السعودي يتوصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي بشأن ضم كاليدو كوليبالي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي الهلال السعودي بات قريبًا من حسم صفقة النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، في الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، بأن نادي الهلال توصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي على كافة العقود الخاصة بشأن انتقال كاليدو كوليبالي إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد 2023 - 2024.

وأكد الصحفي "رومانو"، أن كوليبالي سيكتمل الفحوصات الطبية، تمهيدًا على توقيع عقود انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي في نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن كوليبالي قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في صيف 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي، مقابل 38 مليون يورو، ومن المقرر أن ينتهي عقده في يونيو 2026.

وشارك المدافع السنغالي، صاحب الـ32 عامًا، في 32 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا آخر.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك كوليبالي في 70 مباراة دولية مع منتخب السنغال، وتوّج معه بلقب كأس الأمم الأفريقية في النسخة الأخيرة.

الهلال السعودي تشيلسى الهلال كوليبالى كاليدو كوليبالي فابريزيو رومانو

الأكثر قراءة

بوتين: ما حدث من قوات فاجنر "طعنة فى الظهر"

بوتين: نواجه خيانة للوطن والرد على تمرد "فاجنر" سيكون قاسيًا

تصل للسجن.. السعودية تُحذّر: عقوبات صارمة ضد مخالفى أنظمة الحج

"مدبولى": الرئيس السيسى وجه بإنشاء مقبرة للخالدين لإعلاء شأن الزعماء

رئيس الوزراء يبدأ الجولة التفقدية بمنطقة عين الصيرة

رئيس الوزراء: مقابر "الخالدين" ستكون على أعلى مستوى وتليق بالزعماء التاريخيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية