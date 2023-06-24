الهلال السعودي يتوصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي لضم كوليبالي

بات نادي الهلال السعودي قريبًا من حسم صفقة أوروبية جديدة من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي الهلال السعودي قد نجح سابقًا في التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط وولفرهامبتون.

الهلال السعودي يتوصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي بشأن ضم كاليدو كوليبالي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي الهلال السعودي بات قريبًا من حسم صفقة النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، في الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، بأن نادي الهلال توصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي على كافة العقود الخاصة بشأن انتقال كاليدو كوليبالي إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد 2023 - 2024.

وأكد الصحفي "رومانو"، أن كوليبالي سيكتمل الفحوصات الطبية، تمهيدًا على توقيع عقود انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي في نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن كوليبالي قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في صيف 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي، مقابل 38 مليون يورو، ومن المقرر أن ينتهي عقده في يونيو 2026.

وشارك المدافع السنغالي، صاحب الـ32 عامًا، في 32 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا آخر.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك كوليبالي في 70 مباراة دولية مع منتخب السنغال، وتوّج معه بلقب كأس الأمم الأفريقية في النسخة الأخيرة.