إصابة 18 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بمنفلوط

أُصيب اليوم 18 بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين الشرطة بمركز منفلوط في أسيوط.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المصابين هم: "حمزة. ح. ح"، 28 عامًا، وهو يعاني من اشتباه كسر بالذراع اليسرى مع كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سعد. ع. س"، 23 عامًا، وهو يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهما مقيمان في مركز العسيرات بمحافظة سوهاج. وأُصيب "هناء. م. ع"، 35 عامًا، بشكل محتمل بكسر في العمود الفقري وما بعد الارتجاج، و"رحيق. م. م"، 6 أعوام، بكدمات وسحجات بالجسم، و"إسراء. م. م"، 4 أعوام، بجروح وكدمات بالجسم، و"منى. ف. إ"، 17 عامًا، بكسر في العمود الفقري، و"فاطمة. أ. م"، 17 عامًا، بشكل محتمل بكسر في العمود الفقري، و"أسماء. م. أ"، 15 عامًا، بشكل محتمل بكسر في العمود الفقري وكدمات بالجسم، و"فاطمة. ع. ع"، 80 عامًا، بشكل محتمل بكسر في الفخذ اليسرى والعمود الفقري، و"أسماء. م. ط"، 18 عامًا، بشكل محتمل ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، و"محمد. أ ع"، 10 أعوام، بكدمات بالجسم، و"رشا. ص. أ"، 33 عامًا، بشكل محتمل كسر في الضلوع. تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأصيبت "هاجر. م.م"، 12 عامًا، بكسر في الذراع اليمنى، و "رنا. أ.أ"، 13 عامًا، بكسر في الذراعين، و"بسملة. ن.م"، 12 عامًا، بكدمات في الجسم، و"ريتال. أ.م"، 3 أعوام، بكدمات في الجسم، و"رمضان. أ.ب"، 41 عامًا، بشبهة كسر في الضلوع، و"محمد. ح.ه"، 34 عامًا، بكدمات في الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.

كانت البداية عندما ورد بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية العتامنة بمركز منفلوط ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص بحري كمين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط وإصابة 18 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومنفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.