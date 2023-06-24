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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة مكان انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 8 مواطنين على طريق إسكندرية الصحراوي

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، مكان حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي وتبين أن سيارة ربع نقل، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، مما أسفر عن تعرضها للانقلاب.

استمع رجال المباحث لأقوال المصابين البالغ عددهم 8 مواطنين ، وذكروا أن السيارة كانت تنقلهم إلى العمل، إلا أنهم فوجئوا بانحراف السيارة عن الطريق وانقلابها.

تم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق إسكندرية الصحراوي، فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، بصحبة الخدمات المرورية، وونش مرورى للعمل على رفع آثار الحادث، ووصلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل، مما أدى إلى إصابة 8 مواطنين ، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة حادث انقلاب سيارة طريق إسكندرية الصحراوي انحراف السيارة

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