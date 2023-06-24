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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: حريصون على تطوير القاهرة القديمة وليس تدميرها

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن "الحكومة حريصة جدًا على الحفاظ على القاهرة القديمة وتاريخها؛ لأن هذا التاريخ نفخر به".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمة بمؤتمر صحفي عقب تفقده مقابر صلاح سالم تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة: "مش ممكن إننا نكون عاوزين ندمر هذا التراث، والطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر كثيرة تتم مناقشتها".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتكوين لجنة ووضع سيناريوهات وبدائل مختلفة مع المختصين والخبراء؛ للتعامل مع بعض المناطق.

وتابع: "هناك مناطق لا أعتقد أن يحدث عليها أي جدل أو خلاف، لأن الحلول واضحة فيها، لكن هناك جدل على بعض المناطق بعينها التي يطلب أن يكون هناك بعض التصورات لتطويرها"، لافتًا إلى أن الخبراء مستعدون لطرح حلول بديلة.

واختتم: "حريصون على تطوير القاهرة القديمة لرفع كفاءتها وإعادة الوجه الحضاري لها".

القاهرة القديمة تطوير القاهرة القديمة الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة مقابر صلاح سالم

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