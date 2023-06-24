غدًا.. "رامتان الثقافي" يستضيف المحطة الخامسة لـ"أنت مش لوحدك"

يستضيف مركز رامتان الثقافي، المحطة الخامسة لمبادرة "أنت مش لوحدك" والتي تهدف دعم الأطفال (ذوي الاحتياجات الخاصة - مرضى السرطان - الأيتام)، غدًا الأحد، بمقر المركز بمتحف طه حسين بـ1 شارع طه حسين - حلمية الأهرام سابقا - مدكور الهرم.

ومن المقرر أن يتم تقديم برنامج ترفيهي وثقافي، على أن تقوم القناة الثانية بتغطية الحدث في برنامج ألوان فقرة، (كلنا واحد)، وبرنامج أبطال بجد.

وكان قد استضاف مركز رامتان الثقافي، الثلاثاء الماضي، ورشة تحت عنوان "فناني ما بعد الحداثة" وتتضمن إبداعات الأطفال، وتأتي تلك الورشة ضمن الأنشطة الصيفية التي يقدمها المركز بمتحف طه حسين.

نبذة عن مركز رامتان الثقافي

يحتل متحف طه حسين مبنى فيلا (رامتان) التي أقام فيها عميد الأدب العربي منذ عام 1955 وحتى رحيله في عام 1973، ثم أقامت فيها زوجته من بعده حتى رحيلها في عام 1989 لتتحول بعد ذلك إلى متحف، في عام 1992 اشترت وزارة الثقافة منزل عميد الأدب العربي.

وفي يوليو 1993 قدمت أسرة طه حسين إلى وزارة الثقافة قلادة النيل الكبرى ومجموعة من الأوسمة والنياشين والشهادات العلمية والفخرية والمخطوطات النادرة التي حصل عليها طه حسين في حياته إلى جانب جميع ممتلكاته الشخصية وأثاث فيلاته بما كانت تحويه من لوحات زيتية نادرة والتماثيل لكبار الفنانين المصريين، إضافة لذلك يضم المتحف مكتبة طه حسين العربية وتضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، وقد تم افتتاح المتحف في 15يوليو 1997 بعد إنشاء مبنى ملحق ليكون مركزاً ثقافياً يحمل اسم (مركز رامتان الثقافي) على جزء من حديقة الفيلا.