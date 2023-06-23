محافظة بورسعيد تتخذ إجراءات عاجلة لإعادة ضخ المياه للمنازل بصورة طبيعية

أعلنت محافظة بورسعيد عن أنه ستتم إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية خلال الساعات الأولى من صباح الغد، حيث قامت محافظة بورسعيد باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، لإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أن فور ضعف ضغط المياه تم التواصل مع الجهات المعنية الممثلة في وزارة الري وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقام السيد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية بزيارة محافظة بورسعيد، لتفقد ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية لمدينة بورسعيد، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الري بالمحافظة باستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة.

وقال محافظ بورسعيد إن وزارة الموارد المائية والري تختص بأعمال تطهير الترعة، وتقوم بأعمال رفع المياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتتولى هيئة قناة السويس عملية تمرير المياه عبر مرشحات تم تطهيرها وبعد ذلك يتم الضخ للمحافظة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هيئة قناة السويس قامت بزيادة طاقة محطة مياه شرب بورسعيد إلى 440 ألف متر مكعب بدلًا من 360 ألف متر وزيادة عدد مرشحات المياه نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني بالمحافظة.

ولفت المحافظ أن أثناء أعمال ضخ المياه من ترعة بورسعيد يتم أعمال صيانة دورية لإزالة ورد النيل، خلال خطة زمنية معنية وتقوم برفع ورد النيل الموجود بالترع وبالإضافة إلى أعمال التطهير والتوسيع.

وتقوم وزارة الري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعملية التطهير للرواسب الموجودة في محطات رفع المياه، كل عام خلال شهر يونيه، وينتج عنها انخفاض منسوب المياه، حتى يتم الانتهاء من عملية التطهير.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة، وسيتم ضخ المياه بصورة طبيعية غدا صباحا بكافة أحياء بورسعيد.