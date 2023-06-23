"بشارة" ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يفتتحون حديقة الخالدين بالإسماعيلية

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، ورافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حديقة الخالدين بالإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية، ومرافقيه الحديقة كافة ارجاء الحديقة، ثم مشاهدة فيلم تسجيلي عن مراحل تطوير الحديقة، تلي ذلك الاستمتاع بمجموعة من الاستعراضات التي تعبر عن تراث محافظة الإسماعيلية، والأغاني الوطنية.

ومن جانبه أشار مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين صممت لتشمل أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة من كرة قدم، صالة لياقة بدنية "gem "، وملاعب بادل بالإضافة إلى أماكن ترفيهية ومسطحات خضراء ومحال لتقديم كافة الخدمات داخل الحديقة، ومناطق الكافيهات وتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات وذلك على مساحة تقرب 17 ألف متر مربع.