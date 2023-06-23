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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وجبة "رنجة" تُصيب 10 أشخاص بتسمم غذائى في القليوبية

رنجة فاسدة
رنجة فاسدة

استقبل مستشفى قليوب التخصصى بمحافظة القليوبية، 10 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بحالة إعياء شديد وألم في البطن بعد تناولهم وجبة “رنجة” فاسدة،  وجرى تحويلهم لمستشفى الدمرداش لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغا بوصول أسرة مكونه من 10 أشخاص، مقيمين بمدينة قليوب، مصابين بحالة إعياء شديد على أثر إصابتهم بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم طعاما فاسدا وجرى تحويلهم لمستشفى الدمرداش لعمل الإسعافات اللازمة.

وبسؤال المصابين قرروا أن إصابتهم حدثت عقب تناولهم وجبة رنجة بالمنزل ونفوا الشبهة الجنائية جار متابعة حالة المصابين الحالة العامة لهم مستقرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

إصابة 10 أشخاص تسمم غذائي رنجة فاسدة محافظة القليوبية مستشفى قليوب التخصصي مدينة قليوب

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