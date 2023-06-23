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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

“غرفة الإسكندرية” تفوز بمسابقة كونجرس الغرف العالمية في جنيف

فوز غرفة الإسكندرية
فوز غرفة الإسكندرية بأفضل مشروع غير تقليدي

فازت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل بمسابقة كونجرس الغرف العالمية لاتحاد الغرف العالمي في جنيف عن فئة أفضل مشروع غير تقليدي، وتسلم الجائزة  أحمد حسن نائب أول رئيس غرفة الإسكندرية.

وتعد الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أول غرفة مصرية تفوز بمسابقة كونجرس الغرف العالمية لاتحاد الغرف العالمي في جنيف عن فئة أفضل مشروع غير تقليدي.

حيث تعد غرفة الإسكندرية هي أول غرفة مصرية تعمل بالطاقة الشمسية في مقراتها وأسواقها، لتفوز بمسابقة كونجرس الغرف العالمي للمشاريع غير التقليدية للغرف التي طورت مشاريع فريدة ورائدة في أنشطة لا ترتبط عادةً بمهامها وأهدافها اليومية، مع تعزيز خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصادات المحلية.

وجاءت تلك المشاريع انطلاقاً من حرص مجلس "غرفة الإسكندرية" برئاسة أحمد الوكيل وإيمانه بأهمية الابتكار والتطوير، والعمل على تعزيز وتحسين بيئة العمل، وخلق مشاريع غير تقليدية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات.

113 مشروعًا من 47 دولة 

وتقدم لمسابقة الغرف العالمية للتحكيم في مسابقة أفضل مشاريع للغرف التجارية والصناعية و الزراعية حول العالم، 47 دولة بعدد 113 مشروعًا، وتأهلت "غرفة الإسكندرية" للمسابقة النهائية في فئة المشاريع غير التقليدية مع كلاً من غرفة دبي وغرفة النمسا وغرفة استراليا، لتتوج بالفوز في النهاية بأفضل مشروع غير تقليدي.

وتأسست المسابقة عام 2003 وهي جزء لا يتجزأ من مؤتمر الغرف العالمية. 

ينظمها اتحاد الغرف التجارية العالمية لغرفة التجارة الدولية، وهي الجائزة العالمية الوحيدة التي تعترف بالمشاريع الأكثر ابتكارًا التي تقوم بها غرف التجارة والصناعة. 

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