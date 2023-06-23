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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وولفرهامبتون يعلن رحيل روبن نيفيز إلى الهلال السعودى

روبن نيفيز إلى الهلال
روبن نيفيز إلى الهلال السعودى

أعلن نادي وولفرهامبتون، رحيل الدولي البرتغالي روبن نيفيز نجم الفريق إلى صفوف الهلال السعودي.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا رسميا، كشف فيه عن رحيل اللاعب البرتغالي بعد 6 مواسم قضاها مع الفريق المُلقب بالذئاب وانضمامه إلى الهلال بالدوري السعودي.

وقال مات هوبز المدير الرياضي لنادي وولفرهامبتون: "نود أن نقدم الشكر إلى روبن نيفيز على كل ما قدمه للنادي طوال سنواته الست هنا، ليس فقط لجهوده والتزامه داخل الملعب لكن أيضًا كشخص خارج الملعب".

وأضاف: "لقد كان قائدًا ورجلًا متواضعًا ولاعب كرة قدم موهوبًا للغاية وكان جزءًا من حقبة رائعة لهذا الفريق، وسيظل أحد أفضل لاعبينا على الإطلاق، ونحن ممتنون لكل ما فعله من أجل الفريق".

روبن نيفيز الهلال السعودي وولفرهامبتون الدوري السعودي الدورى الانجليزى

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