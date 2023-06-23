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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال متوسط على محلات الجزارة لشراء اللحوم والأضاحي في مدينة 6 أكتوبر

محلات الجزارة
محلات الجزارة

أيام قليلة وتبدأ احتفالات عيد الأضحى لمبادرك ورصدت “الدستور” جحم الإقبال على محلات الجزارة لرصد حركة البيع وشراء اللحوم والأضاحي في أسواق مدينة السادس من أكتوبر والتي جاءت علي النحو التالي.

إقبال على اللحم الضاني والكيلو بـ320 جنيهًا.

قال صالح غالي أحد الجزارين بزهراء أكتوير الجديدة:" الإقبال متوسط على اللحوم العجالي والبقري ويتراوح سعرهم من 270 إلى 290 للكيلو على حسب القطعية والدهون ولكن لحم الضأن إقبال كثيف ويتراوح سعره إلى 320 للكيلو الواحد.

إقبال على اللحوم وركود الأضاحي

وأكد صالح الجزار أحد الجزارين أن الإقبال الأكثر على الجزارة وليس شراء أضاحي قائلًا: "الناس هتشتري برده حتى لو اللحمة غالية دة موسم لكن شراء العجول والخرفان قائم بقى قليل جداً ومعظم الزبائن بتشتري لحم فقط ومعظم الزبائن تشترك في عجل أو بقرة وكل واحد له جزء من اللحم والسقط".

إقبال على الجدي ويبدأ سعره من 4500

قال كارم السيد أحد الجزارين في سوق الحي السادس، تبدء أسعار الخروف البلدي من 170 جنيهًا للكيلو القائم، أما العجل الجاموسي 135 جنيهًا، وعجل البقري 150 جنيهًا الكيلو، الخروف البرقي 200 جنيه للكيلو، الجدي 200 جنيه للكيلو وإن الإقبال أكثر على الجديان لأن وزنها ضعيف.

وأضاف أن يترواح سعر الخروف وزن 50 كيلو إلى 8500 والجاموس يتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف حسب الحجم أما الجدي يتراوح سعره ما بين 4500 إلى 5000.

ارتفاع أسعار الأعلاف السبب وراء ركود بيع الأضاحي

وأما عن حجم الإقبال أضاف أن يوجد الإقبال ضعيف على الأضاحي غير الأعوام الماضية والسب الرئيسي هي ارتفاع أسعار اللحوم مقارنة بالعام الماضي وأن هذا السبب جعل المواطنين في تنازل عن الأضحية هذا العام والسبب الأساسي وخاصة بعد زيادة أسعار الأعلاف.

احتفالات عيد الأضحى اقبال إقبال متوسط أضاحي السادس من أكتوبر

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