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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة نتائج التعليم الفني للحصول على نتيجة دبلوم تجارة 2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط بوابة نتائج التعليم الفني، حيث يترقب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتائج الدبلومات الفنية وخاصة نتيجة دبلوم تجارة 2023، للاستعلام عن نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023، والتي من المتوقع ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ستعلن رسميًا في مؤتمر صحفي بعد اعتمادها رسميًا من الوزير الدكتور رضا حجازي، عقب انتهاء الكنترولات من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة عليها،  ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023 بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتجري حاليا كنترولات التصحيح، في تقدير إجابات طلاب الدبلومات الفنية 2023، حيث تمر النتائج بالعديد من الطرق والتي تبدأ بالتصحيح وتقدير الدرجات، ثم المراجعة بكل دقة، ثم رصد درجات الطلاب في قوائم مدونة برقم الجلوس الخاص بكل طالب، ثم يتم الإعلان عن أسماء أوائل كل شريحة من شرائح التعليم الفني.

قريبًا عبر موقع الوزارة.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تكريم أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2023 بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2023، كما حدث في الأعوام الماضية.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات، قد انطلقت من يوم 20 مايو للامتحانات العملية، ومن يوم 27 مايو للامتحانات التحريرية، وانتهت يوم 8 يونيو 2023.

رابط بوابة نتائج التعليم الفني للحصول على نتيجة دبلوم تجارة 2023

  1. الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني عبر الرابط التالي (من هنا).
  2. تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  3. إدخال بيانات الطالب.
  4. إدخال رقم جلوس الطالب.
  5. تحديد محافظة الإقامة.
  6. تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  7. الضغط على كلمة استعلام.
  8. تظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية فور اعتمادها رسميًا.

متاح.. نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023

تناولنا فى هذا التقرير رابط بوابة نتائج التعليم الفني وكيفية الحصول على نتيجة دبلوم تجارة للعام الدراسي 2022-2023، مع خالص التمنيات لطلاب الدبلومات الفنية بالنجاح والتوفيق.

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