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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ختام مبادرة أطفالنا.. ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

قدم فرع ثقافة الفيوم، عددًا متنوعًا من الفعاليات التي شهدتها عدة مواقع تابعة، حيث اختتم قسم ثقافة الطفل بالفرع فعاليات مبادرة "أطفالنا" بدار عائشة حسنين لتحسين الصحة، من خلال ورشة نفذتها عبير حسان تحدثت بها مع الأطفال عن العادات الصحية والسلوكية الصحيحة اليومية كغسل الوجه والوضوء وتنظيف الأسنان وترتيب الغرفة، وتناول الوجبات الغذائية الصحية وتنظيم وإدارة الوقت واستثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية، وتعزيز سلوك التعاون والإيثار بين الأطفال وبعضهم البعض، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية للأطفال نفذتها تهاني أحمد، إلى جانب ورشة حكي بمناسبة عيد الأضحى المبارك نفذتها جيهان عبد الله.

وعقدت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان "التراث الشعبي أطلس المأثورات الشعبية" تحدث بها الباحث ياسر حمدي، عن معنى كلمة تراث، موضحًا ماهية المأثورات الشعبية وشرح بأمثلة موضوع المحاضرة متطرقا للألعاب القديمة والأكلات والأزياء التي تخص المنطقة التي نعيش بها سواء كانت ريفية أو بحرية أو بدوية، كما أشار لأهمية تسجيل كل هذه الأشياء القديمة التي تصف مجتمعنا وهويتنا للحفاظ عليها.

وتضمن البرنامج أمس تنفيذ عدد من الورش الفنية بمناسبة عيد الأضحى منها ورشة بنادي المرأة بمكتبة الفيوم قدمتها سيدة محمد، كما نفذت مكتبة اللاهون الفرعية ورشة تصميم أشكال فنية للمعايدة بإشراف هبة الله محمد، أما نادي الطفل ببيت ثقافة إطسا فنفذ ورشة حكي بعنوان "جنون السرعة" تأليف الدكتور إسماعيل عبد الفتاح من سلسلة يُحكي أن، قدمتها نجاة شعبان بإحدى حضانات المدينة.

قدمت الفعاليات ضمن برنامج يونيو الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

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