تكثيف الحملات لمنع إقامة الشوادر والذبح بالشوارع وفرض غرامات على المخالفين بالإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة تجاه المخالفين لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يحظر على كل المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح وإقامة الشوادر بالطرق العامة استهدفت شارع جمال عبد الناصر، شارع البكباشى العيسوى، شارع عقل باشا، شارع نبيل حمدي، شارع إبراهيم السيد، شارع مصطفي كامل، شارع كستانيا، السيوف قبلي، سيدي بشر قبلي، شارع مسجد الصداقة، ش القاهرة ، أرض الفضالى، شارع أمين خيرت الغندور، شارع خالد بن الوليد، شارع دار عيسى، شارع مسجد الهدى، المراغي القديمة، البكاتوشي، عزبة البحر، شارع الضرائب العقارية بالسيوف، شارع الأرمن واسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ304 آلاف جنيه على المخالفين.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح بالشوارع وإزالة الشوادر المخالفة شملت متفرعات شارع 45، شارع عثمان بن عفان، شارع الصفا والمروة، منطقة اسكوت والعماروة ، شارع 30 الجديد واسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ51 ألف جنيه.



ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح بالشوارع وإقامة الشوادر بالطرق العامة شملت منطقه كرموز ومنطقة مينا البصل بشوارع الأشوان، السلطان شاه، الملك شاه، السكري وأسفرت الحملة عن إزالة 5 فروشات أغنام مخالفة وفرض غرامات فورية تقدر بـ51 ألف جنيه علي المخالفين.

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملاته لمنع إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة استهدفت الحملة حارة الاستقلال، محسن باشا، شارع ابن بطوطة، هارون الرشيد، القاضي سند، الفارابي، ساحة بكير، شارع مراد بك، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ27 ألف جنيه.

وشهد حي وسط برئاسة عزبة سعد حملات مكبرة للتفتيش على محال الجزارة للتأكد من التصاريح اللازمة لإقامة الشوادر شملت الحملة شارع نصر الدين وسيدي ياقوت ورأس التين وسيدي عبد الرحمن والتوسيلي، وحارة الهلال والشهداء وتيمور وأسفرت الحملة عن ضبط 310 حالات إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ33 ألف جنيه.