حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية قبل الاحتفال بعيد الأضحى فى البحيرة

شن مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بشبراخيت بحملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز، المحمودية، وشبراخيت والتحرير من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وكذلك المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت الحملة الأولى بمركز شبراخيت عن ضبط عدد 43 برطمان عسل جلوكوز وزن الواحدة 700 جرام بإجمالي 31 كيلو من إنتاج أبريل 2022 الصلاحية 9 شهور أي منتهي الصلاحية، وعدد 14 جردلًا بلاستيكيًا زنة الواحد واحد كيلو وبهم جيلي فراولة والجميع من إنتاج مارس 2021 الصلاحية عام، أي منتهى الصلاحية بإجمالي وزن 14 كيلو.

كما تم ضبط 14 علبة ملبن وزن العلبة 5 كيلوجرامات والجميع مفتحة ومتغيرة الخواص واحتوى على حشرات سوس بإجمالي وزن 70 كيلو، وعدد عدد ثلاثة أكياس بلاستيك بيضاء اللون وزن كيس ثلاثة كيلو جرام بإجمالي وزن 9 كيلوجرامات مسحوق شراب سريع التحضر دون بيانات ومتكتل ومتغير الخواص واحتوى على أتربة، و4 جرادل بها إجمالي وزن 11 كيلو محضر غذائي والجميع من إنتاج 9-2020 والصلاحية عام وعليه منتهى الصلاحية.

كما تم ضبط عدد مواد عطارة ومحسن كيك ومسحوق نقار والجميع منتهى الصلاحية بإجمالي وزن 5 كيلووات، وذلك بإجمالي المضبوطات 140 كيلوجراما أغذية مختلفة منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة شبراخيت وللعرض على النيابة العامة للتصرف.