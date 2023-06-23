"بشارة" و"السجيني" يناقشون أهم مشاكل الإسماعيلية

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن الطلبات الملحة للسكان، انه تم مناقشة بعض الموضوعات التي تحتاج مناقشة لمجلس النواب بيتم متابعتها مع أعضاء مجلس النواب في الإسماعيلية، واليوم تم مناقشة بعض الموضوعات المهمة، فهناك جزء من المشكلات تم حلها، والجزء الآخر في طريقة إلى الحل.

وذلك خلال حضور لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ووكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية.

وأشار إلى أن هناك بعض مشروعات اسكان الشباب التي يتم تسليمها من ضمنهم مساكن السماكين، وذلك بسبب عدم توافر بعض المرافق المهمة منها الصرف الصحي ، وفي طريقها للحل.

وأوضح أن يتم الآن حجز وحدات الخدمية بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وانتقال كافة الخدمات قبل البدء في حجز الوحدات السكنية،لتوفير كافة الخدمات، مشيرًا إلى أنه اطمئن على دخول الخدمة بالجامعة الأهلية والتي تعد قاطرة في المدينة.

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه شهدت اللجنة عدة مشروعات منها مشروع مشتقات البلازما بنطاق الشيخ زايد حي ثالث، مشيرًا إلى أن القانون 144 لسنه 2017 لتقنين وضع اليد، سيتم عقد جلسة بعد العيد مباشرة لصدور قرارات بشأنه، أما قانون التصالح، مازال هناك دراسة في التعديلات، ربما الايام القادمة ستنتهي دراسة تعديلاته.

أما عن الحوار الوطني، أشار مستشار وزير التنمية، إلى أنه إبراز المشاركة بين كافة الأحزاب السياسية سواء معارضة أو مستقله أو غيرها، لخدمة المجتمع وحل المشكلات.