الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أحمد مكي يشرح معنى لبيك اللهم لبيك والمراد منها (فيديو)

الشيخ أحمد مكي
الشيخ أحمد مكي

قال الشيخ أحمد مكي، من علماء وزارة الأوقاف، إن معنى جملىة “لبيك اللهم لبيك” التي يرددها الحجاج، ما هي إلا التلبية التي وردت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقولها خلال أداء الحج، مؤكدًا أنها تحمل من معاني الشوق والامتثال لأمر الله تعالى لا يشعره إلا الصادقون المخلصون.

وأضاف “مكي”، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن كلمة لبيك، مشتقة من قولهم لبي بالمكان أي أقام فيه، وعندما يقول الحجاج “لبيك اللهم لبيك” بالتثنية فكأنما يقولون “يا رب أنا ممتثل لأمرك ومقيم عليه إقامة بعد إقامة بعد إقامة” أي امتثال دائم وإقامة تامة وخالصة ودائمة على أمر الله تعالى.

وأوضح مكي، أنه ينبغي للحاج أن يحفظ قلبه من فكرة الرياء، وأن يكون حجه خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى، فيقول الرسول خلال الحج (لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا) ومعناها أنني جئتك يا رب في بيتك مظهرا للعبودية، أنا عبدك يا رب وملكك وممتثل لأمرك يا رب.

 وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس نبي الرحمة لبيك اللهم لبيك التلبية الحج

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