قناة الناس| يسري جبر: يوضح أخلاق السيدة خديجة في تعاملها مع الآخرين (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه عندما يكون لدى الإنسان فرد من أهل الفضل وستقدمه لآخر فيجب عليك أن تبدأ الكلام تقدمةً له أولا وتمهيدًا له، ثم بعد ذلك تترك الحديث له، مؤكدًا أن السيدة خديجة ضربت المثل في تعاملها مع الآخرين.

وأضاف "جبر" خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، “عندما تكون أنت صاحب القضية فعليك أن تتحدث أولًا” فالسيدة خديجة قدمت الرسول وتركته يتحدث مع ورقة بن نوفل، لأنه أفصح وصاحب الواقعة والمشاعر التي حدثت له بتفاصيلها، لافتًا إلى أنه يجب على المرء أن يترك صاحب الواقعة أن يتحدث فيما يخصه لأنه هو الذي يشعر بها دون غيره وأدرى بها.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.