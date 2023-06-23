الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر 2023

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

صلاة العيد من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في مصر سواء في القاهرة الكبرى أو باقي المحافظات، فتتجلى فيها مشاهد البهجة  من نثر البالونات وتوزيع لعب الأطفال والحلوى  فضلًا على التجمع الكبير للأهالي والأصدقاء في مكان واحد لتبادل التهاني والمباركات، لذا يهتم المسلمون بمعرفة موعد الصلاة للاستيقاظ مبكرًا والنزول في الموعد قبل فواتها.

 موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر 2023

مع بداية العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى 2023، تصدر موعد صلاة عيد الأضحى 2023 محرك البحث “جوجل” بسبب اهتمام المسلمين بمعرفة مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في كافة محافظات مصر، بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية رسميًا أن يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 المقبل هو وقفة عرفات، على أن يكون الأربعاء 28 يونيو 2023 هو يوم الأربعاء يوم النحر و أول أيام عيد الأضحى المبارك رسميًا.

 

صلاة عيد الأضحى 2023

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء توفر “الدستور” في السطور الآتية لمتابعيها كل ما يخص موعد صلاة عيد الأضحى 2023، وذلك من خلال السطور التالية:-

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة وكافة مدن ومحافظات مصر

وفي وقت سابق، حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة وكافة المحافظات بمصر، وهي كالآتي.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة القاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا. 

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- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6.22 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سانت كاترين 6.14 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شرم الشيخ 6.14 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة 6.18 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم 6.21 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6.20دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمنهور 6.22 دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في مدن ومحافظات

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها 6.21 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طابا 6.08 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الطور6.16 دقيقة صباحًا 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في نويبع 6.10 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في حلايب 6.17 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين 6.19 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا 6.20 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق6.19 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم 6.25 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا 6.24 دقيقة صباحًا 

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كافة المحافظات

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح 6.34 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف 6.24 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية 6:16 دقيقة صباحًا 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية6.24 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد 6.14 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السويس 6.16 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في العريش 6.08 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط 6.28 دقيقة صباحًا. 

صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج 6.28 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا 6.28 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان 6.28 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أبوسمبل6.37 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة 6:18 دقيقة صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الخارجة 6:36 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط 6:16 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم 6:42 دقيقة صباحًا.

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