الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد إصابته بكواليس "ولاد حريم كريم".. مصطفى قمر: منك لله يا خالد يا سرحان

مصطفى قمر
مصطفى قمر

حرص الفنان مصطفى قمر على طمأنة جمهوره بعد إصابته خلال كواليس فيلمه الجديد “ولاد حريم كريم” بعد ضرب الفنان خالد سرحان له ضمن الأحداث.

وشارك “قمر” صورة له عبر “فيسبوك” وعلق ساخرًا: “الحمد لله بقيت كويس بس مش عارف ليه حاسس بزغللة بسيطة، منك لله يا خالد يا سرحان”.

 

وأعلن النجم مصطفى قمر عن مشاركة ريهام عبدالغفور في "أولاد حريم كريم"، بنشر صورة على حسابه بموقع إنستجرام تجمعه مع بطلات الفيلم داليا البحيرى وعلا غانم وبسمة وريهام عبدالعفور، وعلق على الصورة: "حقيقة مش خيال أيوة تاني ولسه فيه تالت وما ينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبدالغفور حبيبتي ياريكوووووو أسرتنا اكتملت "أولاد حريم كريم".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندي مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

هام تجر بعد بعض اما أنه النجم مصطفى قمر

الأكثر قراءة

استقبال بالورد والهدايا.. أسرة "جوارديولًا" فى جولة بين معالم "أم الدنيا" (صور)

تراجع أسعار الذهب خلال موسم عيد الأضحى.. والتجار "موسم واتضرب"

الداخلية: زيادة منافذ "كلنا واحد" بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو (فيديو)

تقرير يكشف سر انهيار الغواصة المفقودة فى أعماق البحار

كولر يحسم مصير الغانى كوادو دواه مهاجم فريق نورنبرج الألمانى

ماذا تعلمون أولادكم ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين