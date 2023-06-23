بعد إصابته بكواليس "ولاد حريم كريم".. مصطفى قمر: منك لله يا خالد يا سرحان

حرص الفنان مصطفى قمر على طمأنة جمهوره بعد إصابته خلال كواليس فيلمه الجديد “ولاد حريم كريم” بعد ضرب الفنان خالد سرحان له ضمن الأحداث.

وشارك “قمر” صورة له عبر “فيسبوك” وعلق ساخرًا: “الحمد لله بقيت كويس بس مش عارف ليه حاسس بزغللة بسيطة، منك لله يا خالد يا سرحان”.

وأعلن النجم مصطفى قمر عن مشاركة ريهام عبدالغفور في "أولاد حريم كريم"، بنشر صورة على حسابه بموقع إنستجرام تجمعه مع بطلات الفيلم داليا البحيرى وعلا غانم وبسمة وريهام عبدالعفور، وعلق على الصورة: "حقيقة مش خيال أيوة تاني ولسه فيه تالت وما ينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبدالغفور حبيبتي ياريكوووووو أسرتنا اكتملت "أولاد حريم كريم".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندي مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.