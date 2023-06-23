الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحسم مصير الغانى كوادو دواه مهاجم فريق نورنبرج الألمانى

كولر
كولر

دخل الغاني كوادو دواه مهاجم فريق نورنبرج الألماني دائرة الترشيحات لارتداء الفانلة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وجاء ترشيح اللاعب الغاني عن طريق إحدى شركات التسويق الأوروبية التي عرضت كوادو دواه علي السويسري مارسيل كولر المدير الفني مؤخراً.

وكشف مصدر مسئول عن أن المدير الفني للأهلي طلب من إدارة الكرة تأجيل أي مفاوضات، خاصة أنه هو الذي سيحسم أمر التعاقد مع المهاجم الغاني أو اللاعبين المرشحين.

وأضاف المصدر أن وكيل اللاعبين أكد أن المهاجم الغاني لن يكلف خزينة الأهلي أكثر مليون دولار في الموسم وإمكانية التفاوض علي المقابل، خاصة أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل عن الفريق في الصيف.

كولر الغاني كوادو دواه نونيرج التلماني الاهلى الميركاتو الصيفي

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