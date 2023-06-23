الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير موسكو بالأمم المتحدة: الدول الغربية قدمت حججًا غير مقنعة بشأن دعم روسيا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مندوب موسكو بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الدول الغربية قدمت حججا غير مقنعة بشأن دعم روسيا بالمسيرات، مشيرا إلى أن فتح تحقيق في إرسال إيران أسلحة لروسيا غير مبرر.

وأعلن مسئولون يوم الجمعة أن مجلس الاتحاد الأوروبي تبنى رسميًا الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.

حيث وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى ضمان عدم تجاوز الإجراءات العقابية الحالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية البولندية.

وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الكتلة الأوروبية، جوزيب بوريل، للصحفيين: "إن عقوباتنا تلحق بالفعل خسائر فادحة بالاقتصاد الروسي وقدرة الكرملين على تمويل عدوانها. حزمة اليوم تزيد من ضغطنا على روسيا وآلة بوتين الحربية".

وأضاف بوريل: "من خلال معالجة الالتفاف على العقوبات، سنزيد الضغط على روسيا من خلال حرمانها من المزيد من الموارد التي هي في أمس الحاجة إليها للسماح لها بمواصلة حربها غير القانونية ضد أوكرانيا".

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن الكتلة قررت "زيادة تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع دول ثالثة، وتوفير المساعدة الفنية" من أجل "معالجة التحايل المتزايد على عقوبات الاتحاد الأوروبي".

قال الاتحاد الأوروبي إنه في الحالات "التي لا يؤدي فيها التعاون إلى النتائج المرجوة"، فإنه "سيتخذ إجراءات سريعة ومتناسبة وموجهة، تهدف فقط إلى حرمان روسيا من الموارد التي تسمح لها بمواصلة حربها العدوانية ضد أوكرانيا، في شكل تدابير فردية مناسبة تتناول مشاركة مشغلي البلدان الثالثة في تسهيل التحايل".

روسيا إيران الدول الغربية المسيرات حجج

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