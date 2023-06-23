الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حقوق الإنسان بالنواب تجتمع بالقومي للمرأة لبحث سبل التعاون

لجنة حقوق الانسان
لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان- رئيس اللجنة لقاء مع الدكتورة مايا مرسى- رئيس المجلس القومي للمرأة، ذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين اللجنة والمجلس.

أكد طارق رضوان على أهمية ذلك اللقاء، حيث إنه أصبح لزام على مجلس النواب وعلي السلطة التنفيذية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة فيما يخص ملف حقوق المرأة، وتلعب السلطة التشريعية الدور الضامن والمراقب لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصبحت عقدا بين الدولة والمجتمع المصري.

وأعرب رضوان عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها الدكتورة مايا مرسى فيما يخص ملف المرأة المصرية وسعيها دائما تقديم يد المساعدة والتعاون من أجل المرأة، وكذلك ما تقدمه في الآونة الأخيرة في المحافل الدولية وتأكيد أن مصر من الدول الداعمة لذلك الملف.

أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة يقوم بمتابعة كافة قضايا المرأة والعمل على حلها، وأن في الآونة الأخيرة نعمل على حل قضية الوصاية والولاية وان من السهل العمل على حلها إذا تم تعديل القانون بحيث ينص على أن الأب والأم هما رب الأسرة.

كما أشار الدكتور مايا مرسي، إلى أن خطة عمل المجلس في الفترة القادمة وفي مقدمتها برنامج تنمية الأسرة وذلك بالتنسيق مع وزارات "التخطيط والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي"، والتي تستهدف الجوانب الاقتصادية والصحية ورفع الخصائص السكانية في قرى محافظات حياة كريمة، فضلًا عن برنامج الشمول المالي ليصل إلى مليون سيدة.

وأكدت على أهمية التصدي لمشكلة العنف السيباني ضد المرأة، وان مصر قد أقرت أطر تشريعية للتصدي له منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.

وفي نهاية اللقاء، أوضحت أن الرئيس السيسي يولى أهمية كبيرة بملف المرأة المصرية وأكد على دعمه للخروج بأي تشريع يدعم المرأة، حيث قام بالتوجيه بتشكيل لجنة من القضاة لإعادة صياغة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

IMG-20230623-WA0019
IMG-20230623-WA0019
IMG-20230623-WA0016
IMG-20230623-WA0016
IMG-20230623-WA0017
IMG-20230623-WA0017
IMG-20230623-WA0018
IMG-20230623-WA0018
IMG-20230623-WA0014
IMG-20230623-WA0014
IMG-20230623-WA0015
IMG-20230623-WA0015
IMG-20230623-WA0013
IMG-20230623-WA0013
لجنة حقوق الانسان طارق رضوان الدكتورة مايا مرسي التعاون السلطة التنفيذية حقوق الانسان

الأكثر قراءة

تقرير يكشف سر انهيار الغواصة المفقودة في أعماق البحار

"شفرة 30 يونيو".. كتاب محمد الباز مجانًا على "الدستور"

جوارديولا أمام الأهرامات.. تفاصيل جولة مدرب مانشستر سيتي السياحية في مصر

استقبال بالورد والهدايا.. أسرة "جوارديولًا" فى جولة بين معالم "أم الدنيا" (صور)

الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مطلع 2023 في البورصة العالمية

كولر يحسم مصير الغاني كوادو دواه مهاجم فريق نورنبرج الألماني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

محمد عبدالعزيز

ماذا تعلمون أولادكم ؟

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين