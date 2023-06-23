حقوق الإنسان بالنواب تجتمع بالقومي للمرأة لبحث سبل التعاون

عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان- رئيس اللجنة لقاء مع الدكتورة مايا مرسى- رئيس المجلس القومي للمرأة، ذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين اللجنة والمجلس.

أكد طارق رضوان على أهمية ذلك اللقاء، حيث إنه أصبح لزام على مجلس النواب وعلي السلطة التنفيذية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة فيما يخص ملف حقوق المرأة، وتلعب السلطة التشريعية الدور الضامن والمراقب لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصبحت عقدا بين الدولة والمجتمع المصري.

وأعرب رضوان عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها الدكتورة مايا مرسى فيما يخص ملف المرأة المصرية وسعيها دائما تقديم يد المساعدة والتعاون من أجل المرأة، وكذلك ما تقدمه في الآونة الأخيرة في المحافل الدولية وتأكيد أن مصر من الدول الداعمة لذلك الملف.

أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة يقوم بمتابعة كافة قضايا المرأة والعمل على حلها، وأن في الآونة الأخيرة نعمل على حل قضية الوصاية والولاية وان من السهل العمل على حلها إذا تم تعديل القانون بحيث ينص على أن الأب والأم هما رب الأسرة.

كما أشار الدكتور مايا مرسي، إلى أن خطة عمل المجلس في الفترة القادمة وفي مقدمتها برنامج تنمية الأسرة وذلك بالتنسيق مع وزارات "التخطيط والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي"، والتي تستهدف الجوانب الاقتصادية والصحية ورفع الخصائص السكانية في قرى محافظات حياة كريمة، فضلًا عن برنامج الشمول المالي ليصل إلى مليون سيدة.

وأكدت على أهمية التصدي لمشكلة العنف السيباني ضد المرأة، وان مصر قد أقرت أطر تشريعية للتصدي له منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.

وفي نهاية اللقاء، أوضحت أن الرئيس السيسي يولى أهمية كبيرة بملف المرأة المصرية وأكد على دعمه للخروج بأي تشريع يدعم المرأة، حيث قام بالتوجيه بتشكيل لجنة من القضاة لإعادة صياغة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

IMG-20230623-WA0019

IMG-20230623-WA0016

IMG-20230623-WA0017

IMG-20230623-WA0018

IMG-20230623-WA0014

IMG-20230623-WA0015