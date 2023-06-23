تجهيز المجازر واستمرار منافذ بيع اللحوم بمراكز المنيا استعدادًا لعيد الأضحي

رفعت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث قامت بتجهيز المجازر والحدائق العامة ومتابعة منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة وتنظيم ندوات عن أهمية الذبح داخل المجازر وتوزيع لحوم ومساعدات غذائية علي الأسر الأكثر احتياجا مع تكثيف حملات النظافة والإنارة والحملات التموينية.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إنه تم اليوم متابعة مجزر تلة للتأكد من جاهزيته لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى حيت تم التأكيد على جاهزية المكان فضلا على التأكيد على انتظام العمل من خلال عمل خطة العمل خلال فترة العيد وتوافر الجزارين ومساعديهم بالمكان والإشراف الكامل الطب البيطري.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم تكثيف أعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار بالحديقة العامة وتجهيز المكان ليكون في أبهى صورة لاستقبال جمهور المواطن بعيد الأضحى المبارك وذلك بالتنسيق مع إدارة المشتل تحت إشراف محمد سيد والعاملين بالمشتل وبحضور الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المدينة وأحمد ناجي مدير الحديقة العامة .

وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة جاهزية مجزر مغاغة العمومي مشيرا إلى أنه قام يرافقه ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز وبحضور السيد الدكتور مدير الطب البيطري بمغاغة بالتأكد من مدى جاهزيها لضمان تنفيذ أعمال الذبح في بيئة صحية نظيفة وتواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وكذلك الاستعدادات لاستقبال أهالي المركز خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوفير استراحات استقبال وكافة وسائل الراحة كما تم توجيه غرفة العمليات بالمركز بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات الطب البيطري لمواجهة أي أزمات وتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحال الجزارة والأسواق مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بالمركز تعمل على مدار اليوم.

ومن جانبه أوضح مدير الطب البيطري بمغاغة أن إدارة الطب البيطري استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال وضع خطة عمل شاملة وتنظيم حملات مشتركة بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين لضمان سلامة الأضاحي وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمركز مغاغة تعمل بكامل طاقتها ومستعدة لاستقبال الأضاحي.

وأردف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه قام يرافقه مصطفى محمد كامل ونادي أحمد زيدان مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية ببني مزار الدكتور طارق محمد صلاح رئيس المجازر وتفتيش اللحوم بالطب البيطري بتفقد المجازر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار للتأكد من جاهزيتها للعمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتأكيد من سلامة الأماكن واستيفائها للاشتراطات الصحية والبيئة ووضوح أختام الذبح وسلامة نقل وبيع اللحوم بالطرق الصحية والبيئية السليمة مشيرًا إلى أنه تم المرور على المحال العامة ومحال بيع اللحوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشلقان وتم تحرير محضر ذبح خارج المجزر، ومحضري عدم الحصول على شهادات صحية بالإضافة إلى محاضر رفع الإشغال بناحية قرية شلقامي وإعدام 100 كيلو جرام أغذية متنوعة لتغيرها في خواصها الطبيعية.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية مستمرة في مبادرة محاربة الغلاء بمنافذ بيع اللحوم البلدية بسعر260 جنيهًا للكيلو للمواطنين، حيث تابع رئيس المركز منفذي بيع اللحوم ضمن مبادرة محاربة الغلاء بمنافذ البيع بقرى المركز ومنفذ بيع اللحوم المدينة وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري كما واصلت الوحدة المحلية استمرار العمل بتطوير وتجميل نظافة كورنيش مدينة مطاي ومتابعة أعمال صيانة كشافات الكهرباء والأعمدة بالطرق الرئيسية والقرى حيث تم بالتعاون مع أداره التجميل وتطوير المدينة تمكنت أداره حي الكورنيش من رفع المخلفات من أماكن تجميعها ومن على جانبي طريق الكورنيش في زمام مدينة مطاي ومن دهان البلدورات واستكمال أعمال النظافة اليومية.

وأكد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أنه تم تفقد مرسى قرية بنى حسن الشروق، حيث قام بالتفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي، والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب، والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة مشيرا إلى أنه تم توزيع مساعدات عينية على المرأة المعيلة والمناطق الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «كلنا واحد» بقرية الكرم بالمركز تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وزيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

وأشار عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أن الوحدة شهدت ندوة تثقيفية عن "ذبح الأضاحي. وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة" عقدتها إدارة المرأة والأمومة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع إدارتي الطب البيطري والأوقاف، حاضر فيها الشيخ خالد عمر وكيل أوقاف ديرمواس ودكتورة صفاء فتح الباب رئيس قسم الإرشاد بالإدارة البيطرية بديرمواس.

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