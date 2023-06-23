الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 771 شاحنة و11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن  المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وأنه تم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة و388 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و436 شاحنة و369 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و335 شاحنة، و19 سيارة.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، أن ميناء سفاجا استقبل 4 سفن وهى القاهرة، والحرية، وأمل، وبوسيدون إكسبريس، فيما غادرت الميناء السفينة Viet thuan، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و325 شاحنة، حيث شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن وهى سينا، وبريدج، وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4000 راكب.

موانئ البحر الأحمر السفن ميناء سفاجا قافلة طبية وزارة الصحة والسكان

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل فيديو اقتحام منزل مواطن فى المعصرة بالقاهرة

الرئيس السيسى يهنئ العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باليوم العالمى للخدمة العامة

اليابان تسجل أول وفاة فى العالم بـ"فيروس أوز"

وزيرة التخطيط تتفقد مبنى المعهد القومي للحوكمة والتنمية بمقره الجديد

بـ6 ملفات.. كيف نقلت مصر تجربتها فى التعامل مع الأزمات لقمة "ميثاق عالمى جديد"؟

العثور على جثة شاب داخل صندوق تروسيكل فى نجع حمادى بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين