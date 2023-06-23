تداول 771 شاحنة و11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وأنه تم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة و388 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و436 شاحنة و369 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و335 شاحنة، و19 سيارة.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، أن ميناء سفاجا استقبل 4 سفن وهى القاهرة، والحرية، وأمل، وبوسيدون إكسبريس، فيما غادرت الميناء السفينة Viet thuan، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و325 شاحنة، حيث شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن وهى سينا، وبريدج، وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4000 راكب.