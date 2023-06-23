"نشرة الحوادث"ضبط 146 سلاحا ناريا و تهريب عملات أجنبية بميناء القاهرة

شهدت مصر عدد من الحوادث والقضايا الهامة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، حيث نجحت الجهود الأمنية في كشف لغز عدد من الجرائم، وأصدرت المحاكم عدد من القرارات في القضايا الهامة.

«الدستور» تقدم نشرة الحوادث والتي تحتوى على ملخص بأبرز تلك الحوادث والقضايا:

ضبط 146 سلاحا ناريا في حملات مكبرة

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم، بالاشتراك مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون.

وأسفرت جهود ضباط قطاع الأمن العام، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 146 قطعة سلاح ناري بحوزة 123 متهما، وذلك على النحو التالي: 9 بنادق آلية، 15 بندقية خرطوش، 10 طبنجات، 112 فردا محليا، 219 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، وضبط 248 قطعة سلاح أبيض.

الأمن العام ينجح فى تنفيذ 84026 حكمًا قضائيًا

كما شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم، بالاشتراك مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط كل مظاهر الخروج عن القانون.

وأسفرت جهود ضباط قطاع الأمن العام، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 84026 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي، 345 حكم جناية، 26835 حكم حبس جزئي، 4538 حكم حبس مستأنف، 1496 حكم غرامة، 10812 مخالفة.

مصرع ربة منزل فى حريق شقة بالدقى

شب حريق بشقة سكنية في الدقي، ما أسفر عن مصرع ربة منزل، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيق.

كانت البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بشقة سكنية بالدقي، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع سيدة مقيمة بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ضبط 42 هاربًا و19 بلطجيًا فى حملات أمنية مكبرة

كما شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم، بالاشتراك مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط كل مظاهر الخروج عن القانون.

وأسفرت جهود ضباط قطاع الأمن العام، في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط تشكيلين عصابيين ضمّا 4 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، كما تم ضبط 42 متهمًا هاربًا من المراقبات بحجوزات أقسام ومراكز الشرطة، و19 بلطجيًا.

ضبط 3 أشخاص حال محاولتهم تهريب عملات أجنبية بميناء القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، بقطاع أمن المنافذ، من ضبط (ثلاثة أشخاص) بحيازتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة"، مخبأة داخل الحقائب الخاصة بهم، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهم على متن رحلات مغادرة من البلاد.

وبمواجهتهم أقرّوا بملكيتهم المبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.