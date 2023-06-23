حتى نهاية يوليو.. مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية حتى نهاية يوليو، على الموقع الإلكترونى ( www.sgg.eg )، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل " المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فى محافظات الجمهورية، يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة.



وأكد محافظ كفر الشيخ على دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة ، مشيراً إلى أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة ، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف إفساح المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة ، لافته إلى عقد المبادرة للعديد من البرامج التدريبية " أونلاين " فى مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد مقدم المشروع فى إستيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمى ، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية بقرار من دولة رئيس الوزراء ، وتنفذ تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومى للمرأة.