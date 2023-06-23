الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 8 آلاف و657 مواطنًا خلال أسبوعين بكفر الشيخ

الكشف على المواطنين
الكشف على المواطنين

شهدت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من الحملات والفعاليات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى الجلدية بكفر الشيخ، وقعّ الكشف الطبي خلال أسبوعين على 8 آلاف و301 مواطن.

كما قامت بتوقيع الكشف الاقتصادي على 355 مريضًا، ووفرّت صيدلية المستشفى بعض الأدوية المهمة، مثل دواء الديكالديرم الذي يُستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق، وذلك لكونه آمنًا وفعّالًا، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 31 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

كما قام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 142 تحليلًا تنوع بين تحليل بول وبراز وتحليل هيموجلوبين، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعة 10 حالات جميعها من حالات دخول اليوم الواحد، وتم صرف علاج شهري لعدد 93 مريضًا متردد للجذام.

وأوضحت أنه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج، وقام قسم الأشعة بالمستشفى بعمل 252 حالة بجلسات الناروباند، كما تم عمل 420 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية، تم صرف علاج شهري لعدد 46 مريضًا متردد للجذام.

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