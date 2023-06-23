ممثل حزب مصر بلدي: الحوار الوطني ناقش دور قصور الثقافة في الحفاظ على الهوية

قال وحيد صلاح، ممثل حزب "مصر بلدي"، على هامش جلسات الإسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني في المحور الاجتماعي والثقافي لـ "الدستور"، إن جلسة اليوم تضمنت الحديث عن تماسك الأسرة، وأن جلسة اليوم ناقشت الحديث عن الهوية الوطنية واستحداث الثقافة المصرية. وأضاف أن من أهم التوصيات التي طرحت هي تركيز قصور الثقافة على زيادة الوعي والاهتمام بها، والانتشار في الأماكن التي تفتقر للثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن "قصور الثقافة ستعيد المفاهيم للأهالي".

وأكد ممثل حزب "مصر بلدي" أن هناك العديد من المحاور التي تعمل على الارتقاء بالمجتمع، إلا أن المحور الثقافي هو أحد أهمها وأبرزها.

وانطلقت أمس رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.كما تناقش لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، على مدارس جلستين، أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.