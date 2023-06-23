العثور على جثة شاب داخل صندوق تروسيكل فى نجع حمادى بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شاب بها شبهة جنائية، داخل صندوق تروسيكل، في عزبة الهيشة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من النجدة يفيد بالعثور على جثة بها شبهة جنائية داخل صندوق تروسيكل في عزبة الهيشة مركز نجع حمادي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس المباحث، وتبيّن العثور على جثة "كريم بخيت محمد أحمد"، داخل صندوق تروسيكل وبها شبهة جنائية.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى بهجورة بنجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلّفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.