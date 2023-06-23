منذ الساعات الأولى في صباح اليوم حرص الأشخاص المستفيدين من المعاش معرفة موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وقيمة الزيادة عبر جوجل، وازداد التساؤل مع بدا صرفها صباح اليوم الجمعة، حيث أعلنت الدكتورة نيفين القباج، بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف جميع المعاشات لكافة العملاء اليوم الجمعة 23 يونيو 2023، وذلك يكون من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM) وفي جميع منافذ فوري، وبداية من يوم الأحد الموافق يوم 25 يونيو 2023 عن طريق كافة فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وقيمة الزيادة

وتعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وقيمة الزيادة، وأماكن صرفها.

صرف معاش يوليو

وجَّه اللواء جمال عوض، بصفته رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر والثنائ إلى رئيس عبد الفتاح السيسي، على جميع توجيهاته بتبكير ميعاد صرف معاشات شهر يوليو القادم لكي يتم صرفها قبل موعد عيد الأضحى المبارك، تحت إطار الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية بملف التأمينات وملف المعاشات والحرص الدائم على التيسير لأصحاب المعاشات وجميع المستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه بناء على كافة التوجيهات الرئاسية، تقرر بدء الصرف للمعاشات يوم الأحد الموافق يوم 25 يونيو الجاري، عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة في البنوك والبريد المصري المنتشرة بمستوى الجمهورية أو الصرف عبر المحافظ الالكترونية.

وأضاف عوض أن يكون عدد أصحاب المعاشات والمستحقين سيصل إلى حوالي 11 مليون مواطن سيقومون بصرف ما يقارب من مبلغ 29 مليار جنيه شهرياً.

اماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023

تتاح العديد من الأماكن للمواطنين لصرف المعاشات منها، ويكون منها الآتي:

البريد المصري. منافذ شركة فورى. وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعى. وبنوك القرى. جميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM. والبنوك التجارية. والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة للشخص صاحب المعاش.

جدول زيادة معاشات شهر يوليو 2023