عضو "الأزهر للفتوى الإلكترونية": التضحية يوم العيد أحب الأعمال إلى الله

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الأضحية ‏إحدى شعائر الإسلام التي تميز المواطنين عن غيرهم، والله أمرنا بتعظيم هذه ‏الشعيرة، مستشهدًا بالآية الكريمة "وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"، ‏لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأضحية فضل كبير للغاية، وأصبح أفضل امر يقوم به الإنسان ‏للتقرب من الله تعالى وهو الذبح يوم 10 ذي الحجة.‏

- مهما ارتفع سعر الأضحية فهو قليل على الثواب العظيم

وتابع "عويس" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة ‏الأولى والفضائية المصرية، "مهما ارتفع سعر الأضحية فهو قليل على الثواب والأجر العظيم الذي أعده ‏الله عز وجل للمضحي"، مشيرًا إلى أن هناك أضاحي يجوز فيها الاشتراك وهناك ‏البعض لا يجوز فيها، موضحًا أن الأضحية التي يجوز فيها الاشتراك هى ‏الإبل والبقر والجاموس بحد أقصى 7 بشرط ألا يقل نصيب الفرد فيها عن السُبع.‏

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق ‏الدم"، مشيرًا إلى أن الأضحية التي يذبحها الإنسان يوم العيد تأتي بكل ما فيها من ‏شعر وقرون ولحم وغيرها في ميزان حسنات الإنسان يوم القيامة.‏