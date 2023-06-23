الجمعة 23 يونيو 2023
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عضو "الأزهر للفتوى الإلكترونية": التضحية يوم العيد أحب الأعمال إلى الله

جريدة الدستور

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الأضحية ‏إحدى شعائر الإسلام التي تميز المواطنين عن غيرهم، والله أمرنا بتعظيم هذه ‏الشعيرة، مستشهدًا بالآية الكريمة "وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"، ‏لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأضحية فضل كبير للغاية، وأصبح أفضل امر يقوم به الإنسان ‏للتقرب من الله تعالى وهو الذبح يوم 10 ذي الحجة.‏

 - مهما ارتفع سعر الأضحية فهو قليل على الثواب العظيم

وتابع "عويس" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة ‏الأولى والفضائية المصرية، "مهما ارتفع سعر الأضحية فهو قليل على الثواب والأجر العظيم الذي أعده ‏الله عز وجل للمضحي"، مشيرًا إلى أن هناك أضاحي يجوز فيها الاشتراك وهناك ‏البعض لا يجوز فيها، موضحًا أن الأضحية التي يجوز فيها الاشتراك هى ‏الإبل والبقر والجاموس بحد أقصى 7 بشرط ألا يقل نصيب الفرد فيها عن السُبع.‏

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق ‏الدم"، مشيرًا إلى أن الأضحية التي يذبحها الإنسان يوم العيد تأتي بكل ما فيها من ‏شعر وقرون ولحم وغيرها في ميزان حسنات الإنسان يوم القيامة.‏

الاشتراك في الأضحية شروط الاشتراك في الأضحية الاضحية برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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