الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إسلام عنان: تحقيق العدل والمساواة هدف رئيسى للقطاع الصحى

جريدة الدستور

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الهدف ‏الرئيسي في ملف الصحة هو تحقيق العدل والمساواة والتضامن، مشيرًا إلى أن ‏القطاع الصحي حقق نجاحات كبيرة بعد المبادرات الرئاسية مثل حملة القضاء على ‏فيروس سي 2019، إذ إنها استهدفت 50 مليون مواطن.‏

وأضاف عنان في حوار لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه كان يتم اتباع أكثر من نظام تأمين صحي في الماضي، لذلك كان ‏المواطن يشتت في مسألة كونه تابعًا لأي نظام تأميني عند تلقيه العلاج.‏

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن التأمين الصحي القديم كان ‏يقتصر على بعض الفئات من المواطنين كالأرامل والأطفال وموظفي الدولة ‏وغيرهم، ولكن الوضع الحالي اختلف تمامًا كون أي مواطن يستطيع تلقي العلاج ‏من خلال التأمين الصحي الشامل.

القطاع الصحي ملف الصحة الدكتور إسلام عنان برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر حملة القضاء على ‏فيروس سي

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