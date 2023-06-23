إسلام عنان: تحقيق العدل والمساواة هدف رئيسى للقطاع الصحى
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الهدف الرئيسي في ملف الصحة هو تحقيق العدل والمساواة والتضامن، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي حقق نجاحات كبيرة بعد المبادرات الرئاسية مثل حملة القضاء على فيروس سي 2019، إذ إنها استهدفت 50 مليون مواطن.
وأضاف عنان في حوار لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه كان يتم اتباع أكثر من نظام تأمين صحي في الماضي، لذلك كان المواطن يشتت في مسألة كونه تابعًا لأي نظام تأميني عند تلقيه العلاج.
وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن التأمين الصحي القديم كان يقتصر على بعض الفئات من المواطنين كالأرامل والأطفال وموظفي الدولة وغيرهم، ولكن الوضع الحالي اختلف تمامًا كون أي مواطن يستطيع تلقي العلاج من خلال التأمين الصحي الشامل.